XV de France : Fabien Galthié lance son « ovni »

Axel Cornic

Véritable surprise de la préparation estivale, Louis Bielle-Biarrey s’est fait une place dans le XV de France et a été retenu par Fabien Galthié pour la Coupe du monde. Face à l’Uruguay il a ainsi connu sa toute première titularisation avec un essai en prime, ce qui semble avoir convaincu le staff tricolore, puisqu’il est une nouvelle fois titulaire pour le match face à la Namibie de ce jeudi.

C’est une ascension fulgurante. Il y a encore un an, Louis Bielle-Biarrey était un émérite inconnu, même dans le milieu du rugby. Désormais il est l’une des stars montante du XV de France et est même devenu le jeune international français à disputer une rencontre de Coupe du monde à 20 ans et 87 jours.

Coupe du monde de Rugby : Une révolution est au programme ? https://t.co/gpi9VStGhA pic.twitter.com/UhrmqcWr8b — le10sport (@le10sport) September 19, 2023

« Toutes les performances sont très bonnes, il mérite à nouveau de reporter le maillot »

Il va connaître une deuxième titularisation ce jeudi, pour la troisième rencontre du XV de France dans la poule A, face à la Namibie. Présent en conférence de presse, Fabien Galthié a expliqué son choix. « Il y a ses performances d'abord, son chemin et son parcours depuis qu'il est avec nous » a déclaré le sélectionneur tricolore. « Toutes les performances sont très bonnes, il mérite à nouveau de reporter le maillot. C'est un joueur qui est venu le chercher, avec une bonne émulation dans le groupe. On a besoin de tout le monde et Louis répond présent à chaque sortie ».

« Tout le monde est important dans le groupe des 33 »