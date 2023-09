Ce que vous ne savez pas sur le nouveau crack du XV de France

Axel Cornic

Invité surprise de la liste des 33 de Fabien Galthié, Louis Bielle-Biarrey va connaitre ce jeudi son premier match de Coupe du monde, puisqu’il sera titulaire face à l’Uruguay. Bien connu par les spectateurs du Top 14, celui qui a explosé cette saison à l’Union Bordeaux-Bègles l’est un peu moins par le grand public.

Toute Coupe du monde a son « ovni », comme aime les appeler Fabien Galthié et celle-ci, a Louis Bielle-Biarrey. En un an, l’ailier ou arrière a connu une ascension fulgurante et il y a encore quelques mois quasiment personne aurait osé miser sur lui pour cette Coupe du monde.

Premier match de Coupe du monde et déjà un record

Il a finalement été la surprise de la liste des 33 et ce jeudi, il va disputer son tout premier match de Coupe du monde, pour sa 4e sélection seulement. D’ailleurs, à 20 ans et 87 jours il va devenir le plus jeune joueur à disputer une compétition mondiale dans l’histoire du XV de France, détrônant un certain Romain Ntamack.

« C’est vrai que tout va très vite pour moi depuis un petit bout de temps, je ne réalise pas forcément »

« Ce n’est pas ça qui va nous aider à être champion du monde ! » répond le principal intéressé, avant sa grande première « Je suis super content. C’est vrai que tout va très vite pour moi depuis un petit bout de temps, je ne réalise pas forcément. Je débuterai ce match avec beaucoup d’enthousiasme et avec l’envie de prendre du plaisir ». Et dire qu’au lieu d’être à cette Coupe du monde, Bielle-Biarrey aurait dû passer ses examens dans le cadre de son DUT GEA (Gestion des entreprises et des administrations).

Bac S en poche, il poursuit ses études