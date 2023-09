Coupe du monde de Rugby : Un renfort va débarquer au XV de France ?

Amadou Diawara

Forfait de dernière minute pour la Coupe du Monde, Paul Willemse a été remplacé par Bastien Chalureau dans le groupe de Fabien Galthié. Malgré tout, le numéro 5 français pourrait faire son retour avec le XV de France avant la fin de la compétition. En effet, sa guérison serait plus rapide que prévu.

Pour disputer cette Coupe du Monde, Fabien Galthié avait convoqué Paul Willemse au départ. Toutefois, le deuxième ligne français s'est blessé à une cuisse le 1er septembre, soit lors de la semaine de repos. Pour pallier l'absence de Fabien Galthié, le sélectionneur du XV de France a décidé de miser sur Bastien Chalureau. Malgré tout, Paul Willemse pourrait tout de même défendre les couleurs des Bleus lors de cette Coupe du Monde.

«Il pourra revenir en cours de compétition si...»

La semaine dernière, Bruno Boussagol a surpris les supporters du XV de France lorsqu'il a évoqué l'état de santé de Paul Willemse. En effet, le manager tricolore a annoncé que le joueur de 30 ans - qui souffre d'une lésion musculaire à la cuisse - pourrait faire son retour lors de la Coupe du Monde, et ce, lors d'un point presse infirmerie hebdomadaire : « Son protocole se passe plutôt bien, il pourra revenir en cours de compétition si l’opportunité se présente ».

Un retour contre l'Italie pour Willemse ?