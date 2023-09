Coupe du monde de rugby : Quiz sur le surnom des équipes

Florian Barré

France ? Irlande ? Nouvelle-Zélande ? Vingt équipes rêvent de soulever le trophée le plus prestigieux de la planète rugby et de succéder à l’Afrique du Sud, au lendemain d’un démonstration des Bleus contre la Namibie. Chacune d’entre-elles portent un surnom, parfois inattendu. Ainsi, le10sport vous propose, à l’aide d’un quiz, de tester vos connaissances sur le sujet.

Alors que le XV de France a offert une véritable démonstration au public du Stade Vélodrome ce jeudi soir, en surclassant la Namibie (96-0) pour signer la plus grande victoire de leur histoire en Coupe du monde, l’heure n’est pas particulièrement à la fête de par la blessure d’Antoine Dupont, qui pourrait l’éloigner des terrains durant plusieurs semaines. Ce qui paraît évident, c’est que face à l’Italie dans deux semaines, le demi de mêlée soit absent. Une chance pour les Azzuri qu’il faudra à tout prix saisir pour espérer une qualification en quart de finale.



EXCLU - XV de France : Dupont «ne fait pas les différences qu’il faisait par le passé» https://t.co/aWfSqnaMGP pic.twitter.com/hQjLc5WJUb — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Une victoire plus que satisfaisante