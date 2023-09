EXCLU - XV de France : Dupont «ne fait pas les différences qu’il faisait par le passé»

Axel Cornic

A l’occasion de l’évènement XV de Légende organisé par Canon en pleine Coupe du monde de rugby, Le10sport a pu rencontrer pour vous Imanol Harinordoquy. L’occasion de discuter avec l’ancien troisième-ligne aux 82 sélections d’Antoine Dupont, capitaine du XV de France et grande star du rugby français.

A l’image d’un Victor Wembanyama au basket ou encore d’un Kylian Mbappé au football, Antoine Dupont et la figure de proue de son sport en France comme dans le Monde entier. Reconnu comme un talent rare, il a déjà raflé le titre de Meilleur joueur World Rugby en 2021 et vise désormais le sacre ultime avec le XV de France, en Coupe du monde.

« Dupont est très intelligent, il sait qu’il y a toujours une énorme pression qui est mise sur lui en permanence »

Ancienne grande gloire du rugby français, Imanol Harinordoquy a décrypté pour Le10sport le jeu d’Antoine Dupont, qui a su évoluer au fil des années. « Il ne fait pas les différences qu’il faisant par le passé, parce qu’il a évolué. Il est très intelligent, il sait qu’il y a toujours une énorme pression qui est mise sur lui en permanence et on voit qu’il est beaucoup plus dans la distribution » a expliqué l’ancien troisième-ligne du XV de France, que nous avons pu rencontrer lors de l’évènement XV de Légende organisé par Canon.

« Comme tout très grand joueur il évolue constamment, mais je suis sûr que quand il faudra faire la différence il la fera »