Coupe du monde de rugby : Le message fort de l’Angleterre à Dupont

Arnaud De Kanel

Blessé face à la Namibie, Antoine Dupont demeure très incertain pour le reste de la Coupe du monde. Bien que son forfait ne soit pas acté, le capitaine des Bleus suscite de nombreuses inquiétudes. Et même du côté du rival anglais, on déplore la blessure du demi de mêlée.

C'est une nouvelle tuile pour le XV de France. Déjà confrontés à une avalanche de blessures, les Bleus ont perdu Antoine Dupont jeudi face à la Namibie. Victime d'une fracture maxillo-zygomatique, le capitaine des Bleus a été opéré vendredi dans la soirée. « Suite à sa blessure contractée lors du match France-Namibie, Antoine Dupont a été opéré le 22 septembre aux alentours de 23h au CHU Purpan de Toulouse. D’ici quelques jours, il va ainsi pouvoir revenir au sein de l’équipe de France dans un processus de reprise sportive progressive et sous contrôle médical », comme l'a indiqué la FFR dans un communiqué. Son forfait n'est donc pas d'actualité mais son absence suscite l'émotion de la planète ovale, et ce même en Angleterre.

«Les joueurs de classe mondiale comme lui se remettent très vite sur pied»

Kevin Sinfield, l'entraineur en charge de la défense anglaise, espère qu'Antoine Dupont sera rapidement de retour à la compétition. En tout cas, il se montre assez confiant quant à sa capacité à récupérer. « À ce moment précis, c'est décevant pour la compétition, mais nous ne doutons pas qu'il reviendra. Nous avons déjà vu des joueurs jouer avec des fractures faciales et je pense qu'il sera très vite sur pied et disponible. Les joueurs de classe mondiale comme lui se remettent très vite sur pied et je suis sûr qu'il fait tout ce qui est en son pouvoir », a déclaré Kevin Sinfield en conférence de presse vendredi. Le demi de mêlée anglais Danny Care est encore plus élogieux au sujet de Dupont.

«Pour la Coupe du monde, on veut voir le meilleur, et Antoine est le meilleur joueur du monde»