Coupe du monde de rugby : Un rival du XV de France donne rendez-vous à Dupont

Jean de Teyssière

Le XV de France doit faire sans Antoine Dupont, du moins pour le moment. Le capitaine français est sorti sur blessure à la 46ème minute du match face à la Namibie (96-0), après avoir subi un violent coup à la tête par le capitaine namibien, Johan Deysel. Les examens passés ont livré leur verdict : Dupont souffre d'une fracture maxillo-zygomatique. A 24h d'affronter l'Afrique du Sud, l'Irlande a eu des mots sympathiques envers Antoine Dupont et espère le voir poursuivre le tournoi.

Le monde du rugby s'est levé ce matin avec les images de la blessure d'Antoine Dupont en tête. La star de ce mondial est sorti sonné de la pelouse du stade Vélodrome face à la Namibie, après un choc violent avec Johan Deysel, le capitaine namibien. A tel point que ce vendredi, tout le monde ne parle que de cette blessure, y compris chez les potentiels futurs adversaires des Bleus.

«Je n’ai rien lu ou vu sur la nature de sa blessure exacte mais c’est décevant pour lui»

En conférence de presse, l'entraîneur des avants irlandais et légende de son pays, Paul O'Connell, a réagi à la blessure d'Antoine Dupont, dans des propos rapportés par RMC Sport : « Je n’ai rien lu ou vu sur la nature de sa blessure exacte mais c’est décevant pour lui. C’est un joueur brillant. Il est dans une forme incroyable. Beaucoup d’équipes jouent un rugby similaire, mais lui rend les choses imprévisibles. Il est différent dans sa manière de jouer. Il court sur tout le terrain, il a un très bon jeu au pied. Il est très fort sur les plaquages pour un demi de mêlée. Il donne un côté imprévisible à l’attaque de la France. »

«J’espère qu’il va bien et on verra bien ce qu’il se passe pour le quart de finale»