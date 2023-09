XV de France : Dupont et la malédiction du Vélodrome

Jean de Teyssière

Le match d'Antoine Dupont face à la Namibie s'est stoppé brutalement à la 46ème minute suite au plaquage haut de Johan Deysel, le capitaine namibien. Deysel a été expulsé et Antoine Dupont a subi une fracture maxillo-zygomatique selon la Fédération Française de Rugby. Quasiment un an après son dernier passage au stade Vélodrome avec le XV de France, qui avait battu les champions du monde africains (30-26) et au cours duquel il avait été expulsé, la malédiction continue pour le capitaine du XV de France lorsqu'il pose les pieds à Marseille.

En conférence de presse d'avant match, Fabien Galthié, le sélectionneur du XV de France avait raconté une anecdote sympathique sur le stade Vélodrome, lorsqu'il avait joué un match avec les Bleus en 2000 face aux All Blacks et que suite au mauvais itinéraire pris par leur bus, les joueurs n'avaient pas eu le temps de s'entraîner puisqu'ils étaient arrivés 15 minutes avant le coup d'envoi : « Comme on n’avait plus le temps de s’échauffer, on a juste fait le tour du terrain, doucement. Le public était si proche, il y avait une telle ferveur, une telle chaleur dans le stade que juste en faisant ça, on était chauds. Et au bout d’un quart d’heure, on menait 17-0 . » Le sélectionneur termine en avouant être fan de ce stade : « Je n'ai que des grands souvenirs, pas de mauvais. » Puis il se tourne vers Antoine Dupont pour lui demander si lui aussi il apprécie cette enceinte. Réponse de l'intéressé, exclu pour la seule fois de sa carrière face à l'Afrique du Sud en novembre 2022 : « J'ai un souvenir un peu mitigé du dernier match... » Le match face à la Namibie ne risque pas de faire changer d'avis Antoine Dupont...

Le Vélodrome, théâtre du seul carton rouge de la carrière de Dupont

La France accueillait l'Afrique du Sud le 10 novembre dernier au stade Vélodrome pour un match de gala face aux champions du monde en titre, comptant pour les test-matchs d'automne. Le match est d'une intensité rare et le XV de France rentre aux vestiaires avec un avantage de six points. Le score final sera de 30 à 26 pour les hommes de Fabien Galthié qui s'offrent le scalp mérité des champions du monde sud-africains. Mérité car pendant plus d'une demi-heure, les Bleus ont joué à 14 contre 15 suite à l'exclusion d'Antoine Dupont. A la 48ème minute, le capitaine des Bleus est devancé par Cheslin Kolbe qui lui passe au-dessus avant de retomber lourdement sur la nuque. La sanction est inévitable pour Dupont qui est expulsé pour la première fois de sa carrière. Un souvenir compliqué pour Dupont au Vélodrome, puisqu'il avait encore en tête ce fait de jeu avant d'affronter la Namibie.

Le Vélodrome, théâtre de la fracture de Dupont

Ironie du sort, c'est, par rapport à son expulsion face à l'Afrique du Sud l'année dernière, à deux minutes près que le match d'Antoine Dupont s'est terminé face à la Namibie. Sorti à la 46ème minute suite à une charge violente en pleine tête de Johan Deysel, le capitaine du XV de France n'a pas encore dit adieu à la Coupe du monde, même s'il est victime d'une fracture maxillo-zygomatique. Quoi qu'il en soit, les deux matchs d'Antoine Dupont disputé au Vélodrome de Marseille avec le XV de France ne lui laisseront pas un souvenir impérissable...