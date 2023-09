Il redonne espoir au XV de France pour Antoine Dupont

Alexis Brunet

Depuis jeudi soir, la France tremble au sujet d'Antoine Dupont. Le demi de mêlée a été contraint de laisser sa place face à la Namibie à cause d'une blessure. Ce dernier pourrait manquer les phases finales de la Coupe du monde. En effet, le délai pour se remettre d'une telle blessure serait trop important. Mais l'espoir renaît dans le camp français. En effet, Brad Barritt, qui s'était fracturé la pommette en 2018, avait rejoué une semaine après. D'ailleurs, le joueur des Saracens a posté un message plein d'espoir sur les réseaux sociaux.

Tout était presque parfait pour le XV de France jeudi soir face à la Namibie. Les joueurs de Fabien Galthié écrasaient les Welwitschias sur le score de 96 à 0, et ce, en proposant un jeu très plaisant. Hélas, il y a eu un bémol dans cette soirée : la blessure d'Antoine Dupont. Le demi de mêlée a dû quitter la pelouse prématurément à la suite d'un contact avec le capitaine adverse, Johan Deysel. Le joueur du Stade Toulousain a passé des examens par la suite, qui ont révélé une fracture maxillo-zygomatique.

Brad Barritt entretient l'espoir pour Dupont

La période d'indisponibilité d'Antoine Dupont est à première vue estimée à un mois. Mais il se pourrait que le Français revienne plus tôt que prévu. En effet, en 2018, le joueur de rugby des Saracens, Brad Barritt, s'était fracturé la pommette ; et il avait finalement rejoué une semaine plus tard. L'Anglais a d'ailleurs posté un message plein d'espoir pour le XV de France sur X . « Tous les fans de rugby du monde entier ont hâte de voir le « maestro » Antoine Dupont de retour à la Coupe du monde ! Quel joueur ! N'ayez crainte dans le monde du rugby, quand on veut, on peut ! »

EXCLU - XV de France : Dupont «fait partie des meilleurs, mais...» https://t.co/Wuvo46HCpf pic.twitter.com/h6QHRTQzHV — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Dupont ne pourra pas jouer avec un casque rigide

Le compte à rebours est donc lancé pour Antoine Dupont. Il est presque certain qu'il ne pourra pas jouer le dernier match de poule face à l'Italie. Par la suite, ce n'est que le 14 ou le 15 octobre que le XV de France disputera son probable quart de finale de Coupe du monde. Ce qui laisse donc un peu plus d'une vingtaine de jours au joueur du Stade Toulousain pour se remettre. À noter toutefois que ce dernier ne pourra pas porter un masque rigide pour se protéger sur le terrain s'il revient, et ce, parce que ce genre d'équipement est interdit par l'article 12 de la World Rugby.