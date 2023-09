XV de France - Blessure de Dupont : Les réseaux sociaux se déchaînent

Jean de Teyssière

L'historique victoire française face à la Namibie jeudi soir, lors du troisième match du XV de France dans cette Coupe du monde (96-0), a été totalement éclipsée par la blessure d'Antoine Dupont. Victime d'un plaquage haut de la part du centre et capitaine namibien, Johan Deysel, le numéro 9 français a passé des examens à l'hôpital, une fissure ou fracture du maxillaire étant suspectée. Depuis, Johan Deysel subi un torrent d'insultes et de menaces sur ses réseaux sociaux.

On jouait la 46ème minute de ce France-Namibie au stade Vélodrome de Marseille et tout semblait aller pour le mieux. Matthieu Jalibert tente de trouver Louis Bielle-Baray mais sa passe est interceptée par Divan Rossouw qui file aplatir sous les perches et sauver l'honneur. A cet instant, le public du Vélodrome n'a d'yeux que pour Antoine Dupont, deux genoux à terre qui se plaint à la tête. L'essai est annulé après le visionnage de la vidéo car le capitaine de la Namibie, Johan Deysel, a heurté de plein fouet la pommette du capitaine du XV de France, qui regagne les vestiaires, l'air inquiet. Deysel sera expulsé et Antoine Dupont pourrait manquer la suite de cette Coupe du monde, si les examens passés ne sont pas convaincants...

Antoine Dupont, le point noir

L'image avait de quoi rendre inquiet les supporters du XV de France. Antoine Dupont, séché après un plaquage haut de la part de Johan Deysel, qui sera expulsé pour ce geste, semblait peiner à retenir ses larmes, avant de rejoindre les vestiaires les bras sur la tête, comme s'il savait que c'était fini. La Fédération Française de Rugby a d'ailleurs communiqué sur la blessure du Français, annonçant qu'il était victime d'une fracture maxillo-zygomatique, mais qu'il restait tout de même avec le groupe.

Johan Deysel victime d'insultes sur les réseaux sociaux