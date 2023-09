Coupe du monde de rugby : Les All Blacks préparent leur revanche sur le XV de France

Thibault Morlain

Alors que la Nouvelle-Zélande fait bien évidemment partie des favoris lors de chaque Coupe du monde de rugby, c’est encore le cas pour cette édition 2023. Mais voilà que pour les All Blacks, ça a mal démarré avec une défaite face au XV de France en ouverture. Les Néo-Zélandais sont toutefois toujours en course pour une qualification en quart de finale. D’ailleurs, du côté des All Blacks, on rêve d’atteindre la finale et y retrouver les Bleus de Fabien Galthié pour se venger.

Le 8 septembre dernier, pour le premier match de la Coupe du monde de rugby, c’est donc le XV de France qui a pris le dessus sur la Nouvelle-Zélande (27-13). Pour autant, rien n’est terminé pour les All Blacks. Malgré cette défaite, les Néo-Zélandais peuvent encore se qualifier en quart de finale et aller bien évidemment jusqu’en finale pour tenter de remporter cette Coupe du monde. Et sur cette dernière marche, c’est alors que la Nouvelle-Zélande pourrait retrouver le XV de France. Des possibles retrouvailles qui en font déjà saliver certains…

« L'occasion de prendre une revanche »

Aura-t-on le droit à une finale entre le XV de France et la Nouvelle-Zélande ? Les All Blacks l’espèrent. Rapporté par Rugbyrama , Beauden Barrett, arrière néo-zélandais, a confié à ce sujet : « Si nous avons l'opportunité de nous retrouver en finale, face à la France, ce sera l'occasion de prendre une revanche, mais peu importe qui cela pourrait être, il faut déjà parvenir à ce stade de la compétition. Cela n'arrive pas tout seul et il y a un paquet de très grosses équipes. Le niveau est énorme. J'ai été très impressionné par l'Uruguay par exemple ».

« L'état d'esprit était assez bas »