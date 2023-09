EXCLU - XV de France : Dupont «fait partie des meilleurs, mais...»

Axel Cornic

Ancien capitaine de l’équipe de France ainsi que meilleur joueur du monde World Rugby en 2011, Thierry Dusautoir était présent à l’évènement XV de Légende organisé par Canon. L’occasion pour Le10sport de le rencontrer et avoir son avis sur la Coupe du monde actuellement en cours, mais également sur Antoine Dupont, la nouvelle star du rugby français.

Les superlatifs commencent à manquer. Véritable ovni dans le Top 14, Antoine Dupont a gravi les échelons au fil des années devenant un joueur majeur du rugby français, puis du rugby mondial. Élu meilleur joueur au mode par World Rugby en 2021, il est reconnu par ses pairs et fait désormais figure de véritable star du XV de France, dont il est le capitaine.

« C'est la Coupe du monde va définir qui est véritablement le meilleur »

Qui de mieux qu’un ancien meilleur joueur au monde World Rugby, pour en décrypter un autre ? Présent à l’évènement XV de Légende organisé par Canon à l’occasion de la Coupe du monde de Rugby, Thierry Dusautoir nous a parlé d’Antoine Dupont. « Il fait partie des meilleurs joueurs du monde, mais je pense que la Coupe du monde va définir qui est véritablement le meilleur. D’un point de vue franco-français oui, c’est le meilleu r » nous a expliqué l’ancien troisième-ligne.

« Dupont est un joueur hors-normes, qui a déjà marqué l’histoire de son sport à seulement 26 ans »