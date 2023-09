XV de France - Blessure de Dupont : Son clan annonce une mauvaise nouvelle

Alexis Brunet

Le XV de France a continué son sans-faute lors de la Coupe du monde, en infligeant une correction à la Namibie, et ce, après s'être préalablement imposé face à la Nouvelle-Zélande, et l'Uruguay. Mais Fabien Galthié aurait sûrement échangé quelques essais marqués jeudi soir contre un Antoine Dupont en bonne santé. Le joueur du Stade Toulousain s'est blessé, et il est incertain pour les phases finales. Sa pommette serait toujours très gonflée, et on ne pourrait presque pas voir son œil.

Encore une fois, le Vélodrome a réussi au XV de France. Les hommes de Fabien Galthié se sont imposés 96-0 face à la Namibie, signant l'un des plus gros succès de l'histoire de la Coupe du monde. Mais malheureusement, ce succès prestigieux est à relativiser, car lors de ce match, la France a perdu Antoine Dupont. Le demi de mêlée a dû quitter la pelouse à la 46ème minute à la suite d'une blessure.

Le verdict final n'est pas encore tombé pour Dupont

Face à la Namibie, Antoine Dupont a été victime d'un coup à la tête, plus précisément à la pommette, à la suite d'un contact avec le capitaine adverse, Johan Deysel. Bien qu'involontaire, cet incident a de lourdes conséquences. En effet, le joueur du Stade Toulousain pourrait manquer la suite de la Coupe du monde, et donc les phases finales. Ce dernier devrait passer prochainement des examens à Toulouse, afin de sceller définitivement son sort. Aux dernières nouvelles, un espoir subsistait toujours.

La pommette de Dupont est très gonflée