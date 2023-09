XV de France - Dupont : Boudjellal dénonce une «connerie» de Galthié

Alexis Brunet

Jeudi soir face à la Namibie, le XV de France a perdu Antoine Dupont sur blessure. Depuis, le demi de mêlée s'est fait opérer, et il devrait retrouver le groupe dans les prochains jours. Rien ne dit toutefois encore qu'il pourra tenir sa place en quart de finale ou bien en demi-finale. Pour Mourad Boudjellal, Fabien Galthié n'aurait pas dû aligner Dupont face aux Welwitschias. D'après l'ancien président du Racing Club Toulonnais, le sélectionneur a même commis une "connerie" après le match.

Depuis quelques jours, la France retient son souffle. Le capitaine du XV de France, Antoine Dupont, s'est blessé face à la Namibie. Un évènement qui tombe au mauvais moment, et qui pourrait priver le demi de mêlée des phases finales. Pour espérer être revenu à temps, le joueur du Stade Toulousain s'est fait opérer, et son retour avec le groupe se fera dans les prochains jours.

Boudjellal critique Galthié

Rien n'indique encore qu'Antoine Dupont pourra faire son retour lors des phases finales, mais l'espoir renaît. Pour Mourad Boudjellal, Fabien Galthié n'aurait tout de même pas du titulariser le demi de mêlée face à la Namibie. De plus le sélectionneur a commis une « connerie » en plaisantant de la situation après le match, comme l'a déclaré à Eurosport l'ancien président du Racing Club Toulonnais. « C’est un sujet qui m’énerve. Premièrement, je ne vois pas ce que fout Antoine Dupont sur la pelouse du Vélodrome pour jouer contre la Namibie. On n’a pas besoin d’Antoine Dupont pour mettre 80 points à la Namibie. Et deuxièmement, Fabien Galthié a pris le problème à la légère en conférence de presse. Oh mon gaillard ! On vient de perdre le meilleur joueur du monde et on vient peut-être de perdre la Coupe du monde ! Alors pas d’humour, pas de second degré, on ferme sa gueule et on dit ok j’ai fait une connerie. On ne la joue pas comme ça en conférence de presse ! »

EXCLU - XV de France : Dupont «fait partie des meilleurs, mais...» https://t.co/Wuvo46HCpf pic.twitter.com/h6QHRTQzHV — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Dupont ne pourra pas jouer avec un masque rigide

En attendant de savoir si Antoine Dupont pourra revenir pour les phases finales, ce qui est sûr, c'est que s'il y arrive, il ne pourra pas jouer avec un masque rigide. Ce type d'équipement est interdit par l'article 12 de la World Rugby, car il peut blesser les adversaires par exemple. Le demi de mêlée devra donc être à visage découvert s'il est de la partie.