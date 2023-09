Nouveau record au XV de France

Axel Cornic

La blessure d’Antoine Dupont et son éventuel forfait pour la suite de la Coupe du monde a tout fait passer au second plan. C’est le cas de la plus large victoire du XV de France en Coupe du monde (96-0 contre la Namibie), mais également du doublé marqué par Charles Ollivon, qui est rentré dans l’histoire du rugby tricolore.

On ne parle que de ça. Depuis la victoire du XV de France sur la Namibie, c’est Antoine Dupont qui fait la Une. Le capitaine français s’est blessé lors d’un violent contact et souffre d’une fracture maxillo-zygomatique, ce qui remet en doute sa présence pour les prochaines rencontres de la Coupe du monde.

EXCLU - XV de France - Ntamack : «Des problèmes de riches» https://t.co/IY1ld89ltT pic.twitter.com/TUxlSejZds — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

L’état de Dupont tient en haleine toute la France

Dans cette panique ambiante, la FFR a publié un communiqué ce samedi pour annoncer que Dupont s’est fait opérer. « Suite à sa blessure contractée lors du match France - Namibie, Antoine Dupont a été opéré le 22 septembre aux alentours de 23h (23 h 30 exactement) au CHU Purpan de Toulouse. D'ici quelques jours, il va ainsi pouvoir revenir au sein de l'équipe de France dans un processus de reprise sportive progressive et sous contrôle médical ». Du côté du staff du XV de France on semble croire pouvoir le récupérer pour un éventuel quart de finale qui se tiendra le 14 ou le 15 octobre prochain.

Ollivon dépasse Magne et Harinordoquy

Cette blessure a fait passer au second plan un record assez remarquable établi par Charles Ollivon, qui devrait d’ailleurs prendre le rôle de capitaine du XV de France en l’absence d’Antoine Dupont. Avec le doublé marqué contre la Namibie, le troisième-ligne est arrivé à 15 essais et devient donc l’avant le plus prolifique de l’histoire de la sélection française ! Il dépasse notamment Olivier Magne (14) et Imanol Harinordoquy (13). Une véritable victoire pour celui qui a vécu quatre dernières années très agitées, avec des graves blessures.