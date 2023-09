XV de France : Il s’oppose fermement au retour d’Antoine Dupont !

Axel Cornic

La blessure d’Antoine Dupont est devenue un véritable débat national, avec le XV de France qui est d’ailleurs passé de favoris de cette Coupe du monde à outsider en seulement quelques heures. Blessé au visage le capitaine français s’est fait opérer récemment et le staff de Fabien Galthié pense pouvoir le récupérer pour un éventuel quart de finale... ce qui ne semble toutefois pas ravir tout le monde.

Ça part dans tous les sens après la blessure d’Antoine Dupont, victime d’une fracture maxillo-zygomatique lors de la large victoire de la France sur la Namibie (96-0). Le capitaine du XV de France est forfait pour la prochaine rencontre de la poule A face à l’Italie le 6 octobre et sa présence pour un éventuel quart de finale contre l’Irlande ou l’Afrique du Sud, reste incertaine.

Dupont de retour en quart de finale ?

Ce samedi, la FFR a publié un communiqué concernant l’état de Dupont, qui s’est fait opérer. « Suite à sa blessure contractée lors du match France-Namibie, Antoine Dupont a été opéré le 22 septembre aux alentours de 23h au CHU Purpan de Toulouse. D’ici quelques jours, il va ainsi pouvoir revenir au sein de l’équipe de France dans un processus de reprise sportive progressive et sous contrôle médical » peut-on lire dans ce message publié dans la matinée.

« La reprise possible d'Antoine Dupont en compétition me dérange et m'inquiète »

Préserver l'intégrité physique des sportifs doit être une priorité absolue. La reprise possible d' @Dupont9A en compétition me dérange et m'inquiète. La santé d'un homme n'a pas de prix quelque soit l'enjeu de la compétition. @rugbyworldcup @FranceRugby — Olivier Magne (@MagneOlivier1) September 23, 2023