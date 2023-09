Dupont : La statistique qui fait trembler le XV de France

Arnaud De Kanel

La victoire historique du XV de France face à la Namibie a été entachée par la fracture maxillo-zygomatique dont souffre le capitaine Antoine Dupont. Plaque tournante du système de jeu mis en place par Fabien Galthié depuis 4 ans, le demi de mêlée est essentiel pour cette équipe comme le prouve une statistique assez révélatrice.

Ce que l'on redoutait le plus est arrivé. Touché par une hécatombe avant et pendant ce Mondial, le XV de France a perdu son capitaine Antoine Dupont lors de la rencontre face à la Namibie, celle que les Bleus craignaient sans doute le moins. Victime d'une fracture maxillo-zygomatique, la star du XV de France a été opérée avec succès vendredi soir. « Suite à sa blessure contractée lors du match France-Namibie, Antoine Dupont a été opéré le 22 septembre aux alentours de 23h au CHU Purpan de Toulouse. D’ici quelques jours, il va ainsi pouvoir revenir au sein de l’équipe de France dans un processus de reprise sportive progressive et sous contrôle médical », écrit la FFR dans un communiqué publié ce samedi matin. L'Equipe est venu compléter en ajoutant que Dupont pourrait être disponible pour un éventuel quart de finale. Il faut l'espérer car sans son demi de mêlée, cette équipe n'est plus la même.

Un XV de France avec et sans Dupont

Le jeu du XV de France passe par Antoine Dupont. Depuis 4 ans, Fabien Galthié a bâti son équipe autour du demi de mêlée. Une stratégie qui s'est avérée payante avec notamment le gain du Grand Chelem en 2022 où encore avec des succès de prestige face aux All-Blacks ou aux Springboks, mais qui est très dangereuse car quand Dupont n'est pas là, le XV de France souffre et perd. Depuis la Coupe du monde 2019, les Bleus comptent 87% de victoire lorsque Dupont est titulaire. Lorsqu'il est absent du XV de départ, le pourcentage de victoire chute à 64%, soit 23% de moins.

