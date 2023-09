Laurent Labit : « Pour nous, Antoine n’a pas fini la compétition »

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Antoine Dupont a quitté l’hôpital d’Aix ce vendredi en fin de matinée. Le diagnostic fait état d’une fracture au niveau de la mâchoire. Le staff du XV de France se donne trois jours avant de prendre une décision officielle. Antoine Dupont reste dans le groupe, en espérant revenir sur le terrain pour jouer une demi-finale.

Les zygomatiques ne font pas toujours rire. Celles d’Antoine Dupont ont subi la violence du choc infligé par le plaquage de Johan Deysel hier soir face à la Namibie. Et son départ vers l’hôpital au cours de la deuxième période a profondément gâché la soirée des Bleus malgré le large succès (96-0). Depuis, tous les observateurs et tous les supporters du rugby français tremblent et attendent le verdict. Il faudra pourtant patienter pour connaître exactement la durée d’indisponibilité du capitaine des Bleus. Le communiqué matinal de la FFR annonce une « fracture maxillo-zygomatique » et un « avis spécial » attendu pour « définir précisément la durée de l’indisponibilité ». En attendant, le capitaine Dupont reste dans le groupe France. Fabien Galthié est allé à son chevet hier soir après le match. L’espoir demeure.

Fabien Galthié a rendu visite à Antoine Dupont à l'hôpital d'Aix 🏥La FFR confirme que le capitaine de l’équipe de France souffre d’une fracture maxillo-zygomatique, un avis chirurgical a été demandé pour préciser la durée de son indisponibilité 🤕On croise les doigts 🤞🍀 pic.twitter.com/YWuhizvrwv — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) September 22, 2023

« On a toujours un espoir »