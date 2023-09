XV de France : «Je suis malheureux», il se lâche après la blessure de Dupont

Jean de Teyssière

La blessure d'Antoine Dupont n'a pas ému qu'en France et les supporters du XV de France. Le rugby en général s'est retrouvé peiné par cette situation, y compris les équipes présentes dans cette Coupe du monde de rugby. C'est le cas de l'entraîneur adjoint de la Géorgie, Joe Worsley, qui se dit malheureux de cette blessure.

Antoine Dupont a été opéré avec succès ce vendredi soir vers 23h à l'hôpital Purpan de Toulouse. Son état de santé devrait rapidement s'améliorer, et s'il est d'ores et déjà forfait pour le dernier match de poule face à l'Italie le 6 octobre prochain, son retour est espéré dès les quarts de finale ; qui se disputeront le 14 octobre prochain, soit dans trois semaines. Dans le pire des cas, si qualification pour la demi-finale il y a, il sera de retour pour cette échéance.

«J’espère pour le rugby en général qu’il sera rétabli rapidement»

En marge du match de la Géorgie face au Portugal (18-18), Joe Worsley, ancien entraîneur de Castres et Bordeaux désormais adjoint des Lelos, a réagi à cette blessure d'Antoine Dupont survenue lors du match des Bleus face à la Namibie (96-0) : « Il risque de rater beaucoup de matchs de ce que j’ai vu. J’espère pour le rugby en général qu’il sera rétabli rapidement. Et j’espère, si la France y accède, qu’il pourra rejouer en demi-finales. Avant la Coupe du monde et même pendant, l’équipe de France n’est pas épargnée par les blessés. Mais là, c’est particulièrement très dur pour elle. On est triste pour lui et pour les supporters français forcément. C’est un aussi rappel pour nous, joueurs, que tout peut arriver. Que ce soit à l’entraînement ou en match, cela fait partie du jeu et il faut bien être tous conscients de ça. »

«Je suis malheureux qu'il se soit blessé»