EXCLU - XV de France : Irlande - Afrique du Sud «je dirais plutôt l’Afrique du Sud en quart»

Axel Cornic

Il reste encore un match en poule pour le XV de France, qui semble toutefois déjà tourné vers la prochaine étape, soit un quart de finale face à l’une des deux meilleures équipes du monde. L’occasion pour Le10sport de parler avec l’ancien international tricolore Yannick Jauzion de l’énorme défi qui attend les Bleus, face à l’Irlande ou face à l’Afrique du Sud.

Après la Nouvelle-Zélande en match d’ouverture, la France va affronter un nouveau mastodonte du rugby mondial en quart de finale. En face, ce sera l’Irlande ou l’Afrique du Sud, respectivement première et seconde équipe au ranking World Rugby, qui s’affrontent d’ailleurs ce samedi dans un match très attendu (21h). Ancien international aux 73 sélections Yannick Jauzion a affronté les deux et il nous livre son avis à l’occasion de l’évènement XV de Légende organisé par Canon, fournisseur officiel de la Coupe du monde 2023.

EXCLU - XV de France : «Bielle-Biarrey ? Certains anciens le badaient» https://t.co/egGYZ1Y3XG pic.twitter.com/wmymGl8Swo — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

C’est un gros choc qui attend le XV de France, vous avez une préférence entre l’Irlande ou l’Afrique du Sud ?



Ce sont des matchs vraiment compliqués. L’Afrique du Sud et l’Irlande sont les deux meilleures nations au monde actuellement. Je dirais plutôt l’Afrique du Sud puisqu’on les a battus la dernière fois, ce qui n’est pas le cas de l’Irlande. Mais quel que soit l’adversaire de la France entre ces deux équipes ça sera très compliqué.

Vous pensez que le XV de France peut aller au bout s’il dépasse ce stade des quarts de finale ?



La France fait partie des favoris et on sent une vraie énergie derrière cette équipe. On est chez nous, on a passé ce cap difficile du premier match, donc je dirais qu’on est un peu les favoris.