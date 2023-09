EXCLU - XV de France : Irlande - Afrique du Sud «je préfère l’Irlande»

Axel Cornic

A l’occasion d’un évènement organisé par Canon, fournisseur officiel de la Coupe du monde 2023, Le10sport a rencontré pour vous Thierry Dusautoir. L’ancien capitaine du XV de France ainsi que meilleur joueur World Rugby en 2011 s’est projeté avec nous vers un éventuel quart de finale pour les Bleus, qui vont croiser la route de l’Irlande ou de l’Afrique du Sud.

Alors que l'état de santé d'Antoine Dupont tient en haleine toute la France, la Coupe du monde de rugby continue et ce samedi aura lieu l’un des matchs les plus attendus de cette phase de poule. L’Irlande, meilleure nation au ranking World Rugby va rencontrer son dauphin l’Afrique du Sud et nous allons plonger dans ce choc avec Thierry Dusautoir, pour décrypter l’éventuel adversaire de la France en quart de finale.

Affronter l’Afrique du Sud ou l’Irlande en quart de finale, ce n’est pas vraiment un cadeau. Que pensez-vous de cet énorme défi qui attend le XV de France ?



Quand on joue un quart de finale et qu’on tombe sur les deux meilleures équipes au Monde... on aimerait les rencontrer un peu plus tard ! Maintenant, le tirage du sort est ainsi et il ne fait pas paniquer. Toute façon pour être Champion, il faut battre tout le monde.

Vous avez une préférence ?



Entre les deux, j’ai peut-être une préférence pour l’Irlande, pas qu’ils soient moins forts, mais les Sud-africains ont un jeu très physique et souvent après un match face à eux il y a souvent des blessés. Dans l’optique de la suite de la compétition peut-être qu’il vaut mieux prendre l’Irlande, mais franchement, c’est comme choisir entre la peste et le choléra.