Coupe du monde de rugby : horaire, diffusion, enjeu... Toutes les infos sur Georgie - Portugal

Arnaud De Kanel

Géorgiens et Portugais s'affrontent ce samedi 23 septembre en début d'après-midi (14h). Toutes les deux battues lors de leur premier match, ces deux équipes entendent rebondir de la meilleure des façons aujourd'hui. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce Géorgie-Portugal.

La Géorgie et le Portugal vont ouvrir le bal. En attendant le choc entre l'Afrique du Sud et l'Irlande (21h), ils devront faire en sorte de faire passer le temps aux supporters impatients qui ne pensent qu'au match de ce soir. Porté par un public bien présent dans l'hexagone, le Portugal vise un succès historique.

Une grande première pour le Portugal ?

Dans son histoire, le Portugal n'a jamais remporté le moindre match en Coupe du monde. Les Lobos , de part ce qu'ils ont montré face aux Pays de Galles (28-8) la semaine passée, ont les moyens d'aller inquiéter une décevante équipe de Géorgie qui avait été battue d'entrée face à l'Australie (35-15). Les joueurs de Patrice Lagisquet sont très confiants, eux qui se sentent comme chez eux. « C’est un sentiment fantastique de sentir cette présence et ce soutien massif. Nous sommes très bien accueillis partout où nous allons, que ce soit à l’hôtel, à l'entraînement ou au stade. Après, on essaie de ne pas trop s’attarder dessus car c’est un aspect que l’on ne maîtrise pas. Nous, joueurs, on essaie, avant tout, de nous concentrer sur les choses que nous sommes en capacité de contrôler et de maîtriser. Mais cette ferveur est une fierté et elle fait du bien à notre ego. C’est un peu comme si nous étions à la maison », reconnait Joao Granate. Le sélectionneur français de cette équipe portugaise s'attend à un gros défi physique. « Je m'attends à un grand combat, une rude bataille samedi. On n'est pas habitué à ça (...) mais nous savons que nous en aurons besoin, ils (les Géorgiens, NDLR) sont entraînés pour pouvoir maintenir un niveau de haute intensité pendant 80 minutes, c'est pourquoi nous devons être capables de nous hisser à ce niveau. Ils n'ont pas qu'un gros pack, ils ont aussi des arrières très rapides. Si nous voulons avoir ne serait-ce qu'une petite chance de gagner, nous devons faire encore mieux que contre le Pays de Galles », a déclaré Patrice Lagisquet en conférence de presse.

EXCLU - XV de France : «Je ne peux pas imaginer une défaite» https://t.co/gM7eyxOXf5 pic.twitter.com/L3Gyu0tayN — le10sport (@le10sport) September 21, 2023



Côté géorgien, on ne prend pas le Portugal à la légère malgré une nette différence sur le papier. « Il s'agit un peu d'une finale mais ce n'est aussi qu'un début. Nous n'avons joué qu'un match, même si nous l'avons perdu (contre l'Australie, 35-15, NDLR) mais oui c'est un match important contre le Portugal », a concédé Levan Maisashvili. Le décor est planté.

Horaire et diffusion TV du match Géorgie-Portugal

Le coup d'envoi sera donné à 14h00 depuis le Stadium de Toulouse. Il faudra se brancher sur M6 pour visionner cette rencontre. Le Néo-Zélandais Paul Williams sera au sifflet.

Les compositions pour Géorgie-Portugal

La composition de la Géorgie : Niniashvili - Tabutsadze, Kveseladze, Sharikadze (cap.), Todua - Abzhandadze (o), Aprasidze (m) - Gorgadze, Saginadze, Jalagonia - Mikautadze, Chachanidze - Gigashvili, Mamukashvili, Nariashvili.



Les remplaçants géorgiens : Zamtaradze, Gogichashvili, Papidze, Cheishvili, Tsutskiridze, Lobzhanidze, Matkava, Tapladze.



La composition du Portugal : Sousa Guedes - Storti, Bettencourt, Appleton, Marta - Portela (o), Marques (m) - Simoes, Martins, Granate - Cerqueira, Madeira - Ferreira, Tadjer, Fernandes.



Les remplaçants portugais : Costa, Campergue, Alves, Belo, Wallis, de Freitas, Lucas, Cardoso Pinto