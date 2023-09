XV de France : Ntamack envoie un message fort à Dupont

Jean de Teyssière

Antoine Dupont devrait être actuellement à Toulouse ou il est examiné par le professeur Lauwers, référence dans la chirurgie maxillo-zygomatique, après sa blessure lors du match France-Namibie (96-0) en Coupe du monde de rugby. En attendant de savoir ce qu'adviendra de son futur proche en Coupe du monde, Antoine Dupont commence à recevoir des messages de toutes parts concernant sa remise en forme. Et après les Irlandais, voici que son complice en équipe de France et au Stade toulousain, Romain Ntamack, y est lui aussi allé de son message.

L'avenir proche d'Antoine Dupont dans cette Coupe du monde est encore flou après l'annonce de sa fracture maxillo-zygomatique. Le capitaine du XV de France doit maintenant décider s'il compte se faire opérer ou non, ce qui compromettrait sa Coupe du monde...

L'Irlande soutient Dupont...

Interrogé en conférence de presse sur la blessure d'Antoine Dupont face à la Namibie, Paul O'Connell, légende irlandaise, soutien le numéro 9 français : « Je n’ai rien lu ou vu sur la nature de sa blessure exacte mais c’est décevant pour lui. S'il est forfait, aucun doute, ce sera une perte. Ce serait vraiment triste et dommage qu’il quitte la Coupe du monde parce que c’est un des meilleurs joueurs du tournoi. J’espère qu’il va bien et on verra bien ce qu’il se passe pour le quart de finale . »

EXCLU - XV de France : Dupont «fait partie des meilleurs, mais...» https://t.co/Wuvo46HCpf pic.twitter.com/h6QHRTQzHV — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

...Ntamack aussi !