Coupe du monde de rugby : horaire, diffusion, enjeu... Toutes les infos sur Argentine - Samoa

Arnaud De Kanel

Rencontre plus qu'importante dans ce groupe D. Si l'Angleterre est pratiquement qualifiée grâce à ses succès dur l'argentine et le Japon, ce n'est pas le cas des Pumas qui partaient pourtant favoris de cette poule. Ils croiseront la route des Samoa ce vendredi en fin d'après-midi (17h45).

Au lendemain de la victoire historique du XV de France, la Coupe du monde de rugby se poursuit avec le match Argentine - Samoa. Voici ce qu'il faut savoir sur cette rencontre, la cinquième de l'histoire entre les deux nations.

L'Argentine dos au mur, les Samoa peuvent faire un gros coup

Un outsider tremble. Dans un groupe largement à sa portée et dans une partie de tableau plus que favorable, l'Argentine était promise aux demi-finales de ce Mondial mais la mission s'annonce plus délicate. Surpris par une équipe d'Angleterre (27-10) très malade, les Pumas doivent obligatoirement l'emporter ce vendredi soir face aux Samoa, un autre prétendant à la deuxième place de ce groupe. Le staff argentin a du remobiliser les troupes. « La chose la plus importante est de se parler, de voir comment nous nous sentons, ce que nous pensons, ce que nous ressentons. Nous sommes très bons en tant qu'équipe et en tant que groupe. Nous avons déjà un maximum de confiance les uns envers les autres pour dire ce que nous avons à dire. Si nous avons des craintes, ce qui est normal compte tenu de l'importance de la Coupe du monde, nous devons en parler et rester en contact. De toute évidence, les jeunes joueurs ont la confiance nécessaire pour s'appuyer sur les plus anciens et cette confiance est palpable. C'est formidable, et je le répète, en tant que groupe, nous nous en sortons très bien. Il est important de savoir comment nous nous traitons les uns les autres et comment nous nous parlons. Je pense que cela fonctionne très bien ; nous essayons toujours d'atteindre les limites maximales afin d'être performants en tant que joueurs », a déclaré Emiliano Boffelli. C'est donc l'union sacrée dans les rangs argentins pour tenter de sauver sa peau.

EXCLU - XV de France : «Je ne peux pas imaginer une défaite» https://t.co/gM7eyxOXf5 pic.twitter.com/L3Gyu0tayN — le10sport (@le10sport) September 21, 2023



Les Samoa peuvent quant à eux s'appuyer sur leur victoire acquise la semaine dernière face au Chili (43-10) pour tenter de créer la sensation. Le match risque d'être haché tant ces deux équipes sont rugueuses.

Horaire et diffusion TV du match Argentine-Samoa

Le coup d'envoi sera donné à 17h45 depuis le Stade Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne. Il faudra se brancher sur M6 pour visionner cette rencontre.

Les compositions pour Argentine-Samoa

La composition de l'Argentine : 15. Mallia ; 14. Boffelli, 13. Moroni, 12. Chocobares, 11. M. Carreras ; 10. S. Carreras, 9. Bertranou ; 7. Kremer, 8. Gonzalez, 6. Matera ; 5. Alemanno, 4. Petti ; 3. Bello, 2. Montoya (cap), 1. Gallo.



Les remplaçants argentins : 16. Creevy, 17. Vivas, 18. Kodela, 19. Rubiolo, 20. Bruni, 21. Cubelli, 22. Sanchez, 23. Cinti



La composition des Samoa : 15. Paia'aua ; 14. Ah-Wong, 13. Seuteni, 12. Manu, 11. Lam ; 10. Leali'ifano, 9. Taumateine, 7. Lee, 8. Luatua, 6. McFarland ; 5. Vui (cap.), 4. Alainu'uese ; 3. Aalaalatoa, 2. Lam, 1. Lay.



Les remplaçants samoans : 16. Maolo, 17. Faumuina, 18. Alaalatoa, 19. Seu, 20. Taufua, 21. Matavao, 22. Leuila, 23. Toala.