EXCLU - XV de France : «On va tout faire pour que Dupont reste le meilleur joueur au monde»

Fournisseur officiel de cette Coupe du monde 2023, Canon a réuni les plus grands noms du rugby français pour son évènement XV de Légende. L’occasion pour Le10sport d’analyser l’actualité du XV de France avec Abdelatif Benazzi, ancien international tricolore aux 78 sélections, qui nous a notamment parlé d’Antoine Dupont.

Nous avons dépassé la moitié de la phase de poules pour le XV de France, à qui il ne reste plus qu’à affronter l’Italie dans une quinzaine de jours. Rencontré à l’occasion d’un évènement organisé par Canon, Abdelatif Benazzi a décrypté pour nous l’actualité tricolore.

EXCLU - XV de France : «Je ne peux pas imaginer une défaite» https://t.co/gM7eyxOXf5 pic.twitter.com/L3Gyu0tayN — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

La France du rugby tremble pour l’état d’Antoine Dupont. Pensez-vous que c'est bien le meilleur joueur au monde que les Bleus pourraient perdre ?



Heureusement qu’il a la tête sur les épaules, il est humble, c’est un bosseur, parce qu’avoir ce statut-là à 26 ans ce n’est pas facile. La pression coule sur lui, il arrive à la gérer et ça ne nuit pas à sa performance. Même si lors du match contre les All Blacks, on sentait qu’il était trop pressé. Mais c’est le chéri de tout le monde, on va tout faire pour qu’il reste le meilleur joueur de la planète.

Le XV de France peut compter sur d’autres grands talents, avec notamment la grande surprise Louis Bielle-Biarrey, qui ne cesse de surprendre.



Il y a toujours eu des joueurs comme ça, qui arrivent à bousculer la hiérarchie. Grâce à son talent il a surpris tout le monde et dans le jeu de Fabien Galthié il est un plus. Il est extraordinaire, il me fait penser à Christophe Dominici. Il a l’air d’avoir la tête sur les épaules, avec beaucoup d’ambition, il fait partie de ce groupe et je lui souhaite d’aller le plus loin possible.