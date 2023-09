XV de France : Le plan du staff pour Dupont

Jean de Teyssière

La France est inquiète depuis vendredi soir et la sortie sur blessure du capitaine du XV de France et meilleur joueur du monde en 2022 : Antoine Dupont. Le demi de mêlée a été percuté violemment à la tête par l'autre capitaine, celui de la Namibie, Johan Deysel, et a été contraint de quitter ses partenaires dès la 46ème minute de jeu. Victime d'une fracture maxillo-zygomatique, sa Coupe du monde n'est pas encore compromise, même si les choses devraient évoluer assez vite d'ici la fin du week-end...

Le XV de France a totalement réussi son match face à la Namibie, n'encaissant aucun point et réussissant à le remporter avec l'écart historique de 96 points. La seule ombre au tableau a été la sortie sur blessure d'Antoine Dupont, suite à un choc tête contre tête avec le capitaine de la Namibie, Johan Deysel, qui a totalement manqué de maîtrise lors de son plaquage. Le staff français a expliqué le plan qu'ils avaient mis en place avec Antoine Dupont.

Fracture pour Dupont

La Fédération Française de Rugby a communiqué sur la blessure d'Antoine Dupont ce vendredi : « Suite au match entre la France et la Namibie, qui a eu lieu le 22 septembre 2023 à Marseille, Antoine Dupont, le capitaine du XV de France, a subi une fracture maxillo-zygomatique. Un avis chirurgical spécialisé a été demandé pour définir précisément la durée de l’indisponibilité. Antoine Dupont demeure avec le groupe France. »

EXCLU - XV de France : Dupont «fait partie des meilleurs, mais...» https://t.co/Wuvo46HCpf pic.twitter.com/h6QHRTQzHV — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

«On a toujours un espoir qu'Antoine continue l'aventure avec le XV de France»