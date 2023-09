Coupe du monde de rugby : Le XV de France a traumatisé les All Blacks

Thibault Morlain

Cela faisait de très longs mois que les joueurs du XV de France avait coché la date du 8 septembre, date du match d’ouverture de la Coupe du monde de rugby entre les Bleus et la Nouvelle-Zélande. Un choc au Stade de France qui a tourné en faveur des joueurs de Fabien Galthié. Le XV de France a été impressionnant et a réussi à prendre le dessus sur les All Blacks. Et chez les Néo-Zélandais, on es tombé de très haut suite à cette défaite.

En disputant la Coupe du monde de rugby à domicile, le XV de France était très attendu pour cet événement. La pression était présente sur les épaules des joueurs de Fabien Galthié et ça a d’ailleurs commencé avec du très lourd. En effet, en ouverture du Mondial, le XV de France était opposé à la Nouvelle-Zélande. Si les All Blacks ont souvent pris le dessus sur les Français dans l’histoire, cette fois, cela n’a pas été le cas puisque la bande à Antoine Dupont s’est imposée (27-13).

« Après cette défaite, l'état d'esprit était assez bas »

Numéro 15 de la Nouvelle-Zélande, Beauden Barrett était sur la pelouse du Stade de France lors de cette défaite des All Blacks face au XV de France. Et à propos de cet échec, il a confié, rapporté par Rugbyrama : « Après cette défaite, l'état d'esprit était assez bas car on avait des attentes bien plus élevées. On voulait remporter cette confrontation. Mais comme ça n'était qu'un match de poule, on a toujours l'opportunité de se qualifier pour les quarts de finale. Et c'est ce qui compte le plus ».

« On doit gagner toutes nos rencontres et c'est ce que l'on va faire »