XV de France : Boudjellal interpelle Galthié pour le remplaçant de Dupont

Thibault Morlain

Victime d’une fracture maxillo-zygomatique face à la Namibie, Antoine Dupont ne pourra pas jouer contre l’Italie et est encore incertain pour le potentiel quart de finale de la Coupe du monde du XV de France. La question est alors de savoir qui remplacera le capitaine des Bleus face aux Italiens. Actuellement, Fabien Galthié a Maxime Lucu et Baptiste Couilloud à sa disposition pour occuper le poste de demi de mêlée. Mais voilà que Mourad Boudjellal a soufflé une autre idée pour remplacer Antoine Dupont.

Déjà privé de Romain Ntamack, le XV de France retient actuellement son souffle pour Antoine Dupont. Victime d’une fracture maxillo-zygomatique, le demi de mêlée a été opéré et la question est maintenant de savoir s'il sera apte ou non pour disputer le possible quart de finale de la Coupe du monde de rugby. Une chose est sûre, Dupont ne sera pas là pour affronter l’Italie le 6 octobre prochain. Qui sera alors le demi de mêlée du XV de France pour cette rencontre ? Maxime Lucu et Baptiste Couilloud prétendent à une place de titulaire face à l’Italie. De son côté, Mourad Boudjellal aimerait voir Baptiste Serin. Il faudrait pour cela que Fabien Galthié appelle le joueur du RCT, lui qui n’a pas été sélectionné dans la liste finale des Bleus pour le Mondial.

EXCLU - XV de France : Dupont «ne fait pas les différences qu’il faisait par le passé» https://t.co/aWfSqnaMGP pic.twitter.com/hQjLc5WJUb — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

« Je pense sincèrement qu’il faut appeler Baptiste Serin »

« Qui pour remplacer Antoine Dupont ? Je pense sincèrement qu’il faut appeler Baptiste Serin. Le pour, c’est que Baptiste Serin est un très joueur qui a une intelligence situationnelle exceptionnelle. Il va apporter de l’énergie et je pense que cette équipe de France vit de façon fermée depuis le début de ce Mondial et amener de l’énergie de l’extérieur, ça peut les ressourcer. Ça c’est le point positif », a alors lâché Mourad Boudjellal au micro de RMC .

« Galthié doit rattraper sa connerie »