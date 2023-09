Coupe du monde de rugby : L’Afrique du Sud annonce la couleur pour Antoine Dupont

Thibault Morlain

Ce samedi soir, dans le choc de la poule B de la Coupe du monde de rugby, c’est l’Irlande qui a pris le dessus sur l’Afrique du Sud. Alors que le XV du Trèfle a pris une sérieuse option sur la première place, les Springboks pourraient eux terminer 2èmes, ce qui pourrait alors être synonyme d’un choc face au XV de France. La question est de savoir si Antoine Dupont serait alors disponible pour ce match et les Sud-Africains ont évoqué le sujet.

Face à la Namibie, le XV de France a fait le show avec une très large victoire. Pour autant, après la rencontre, les Bleus faisaient grise mine. La raison ? La blessure d’Antoine Dupont. Après des examens, il a été révélé que le demi de mêlée de Fabien Galthié souffrait d’une fracture maxillo-zygomatique. De quoi possiblement mettre en danger le reste du Mondial de Dupont. Le joueur du Stade Toulousain a alors été opéré et s’il est possible qu’il soit opérationnel pour le quart de finale, rien n’est encore acté à 100%. Le XV de France aurait pourtant grand besoin d’Antoine Dupont pour ce possible quart de finale puisque c’est un choc face à l’Afrique du Sud qui pourrait se profiler.

« J’espère qu’il reviendra sur le terrain »

Avec cette potentielle affiche entre le XV de France et l’Afrique du Sud en quart de finale de la Coupe du monde de rugby, les Springboks ont pris position concernant le cas Antoine Dupont. Dans des propos rapportés par L’Equipe , Siya Kolisi, capitaine sud-africain, confie : « La blessure fait partie du jeu, j’en sais quelque chose. Il y a un mois de cela, je ne savais pas si j’allais disputer cette Coupe du monde… Antoine est un joueur essentiel pour l’équipe de France et j’espère qu’il reviendra sur le terrain ».

« En Coupe du monde, on veut que les meilleurs joueurs jouent »