Blessure de Dupont : La réaction du vestiaire du XV de France est révélée

Axel Cornic

Capitaine du XV de France et considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète, Antoine Dupont pourrait bien rater les prochaines rencontres de la Coupe du monde, si ce n’est la totalité. Un véritable coup dur pour les ambitions françaises, avec l'équilibre du groupe de Fabien Galthié qui semble être menacé.

Le forfait de Romain Ntamack lors des matchs de préparation avait jeté un énorme froid sur la Coupe du monde française, mais celle récente d’Antoine Dupont a été un véritable tremblement de terre. Le capitaine du XV de France est sorti sur blessure lors de la rencontre face à la Namibie (96-0) et l’on parle désormais d’une absence de quatre semaines, voire carrément un forfait pour le reste de la compétition.

EXCLU - XV de France : «Bielle-Biarrey ? Certains anciens le badaient» https://t.co/egGYZ1Y3XG pic.twitter.com/wmymGl8Swo — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

« Touché mais pas coulé »

Après s’être emmuré dans le silence, Antoine Dupont a enfin réagi ce samedi via les réseaux sociaux. « Touché mais pas coulé. Show must go on. Hâte de retrouver le groupe. Merci pour vos messages » a écrit le capitaine du XV de France, qui s'est fait opérer dans la soirée de vendredi et reste pour le moment avec le groupe. A noter qu’un pronostic médical définitif devrait tomber en début de semaine.

L’équipe de France « très affectée », mais...