Dupont, Ntamack… Boudjellal désigne les coupables au XV de France

Alexis Brunet

Ce samedi, nous avons appris qu'Antoine Dupont a été opéré. Le capitaine du XV de France souffrait d'une fracture maxillo-zygomatique, survenu à la suite d'un choc avec Johan Deysel, le capitaine namibien. Rien ne dit encore que le demi de mêlée sera remis sur pied pour les phases finales. C'est donc une très mauvaise nouvelle pour la France, et selon Mourad Boudjellal, c'est le staff des Bleus qui est responsable de cela, ainsi que les Namibiens, de façon involontaire.

À la 46ème minute du match face à la Namibie, tout le stade Vélodrome et les nombreux Français derrière leur télévision ont retenu leur souffle. C'est à ce moment-là qu'Antoine Dupont est sorti de la pelouse, à la suite d'un contact avec le capitaine adverse, Johan Deysel. Après avoir rejoint directement le vestiaire, le demi de mêlée est allé passer des premiers examens qui ont révélé une fracture maxillo-zygomatique. L'absence de joueur du Stade Toulousain était alors estimée à plus d'un mois.

Antoine Dupont s'est fait opérer

Ce samedi, la fédération française de rugby a communiqué sur l'état de santé d'Antoine Dupont. Ce dernier s'est fait opérer, et il retrouvera par la suite le groupe, dans les prochains jours. Une nouvelle qui donne donc un peu d'espoir au XV de France, de retrouver son capitaine pour la phase finale de la Coupe du monde. Le demi de mêlée a aussi posté un message plein d'espoir sur son compte Instagram.

Boudjellal accuse le staff des Bleus