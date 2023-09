Blessure de Dupont : Le XV de France veut tourner la page

Axel Cornic

Après l’inquiétude, le XV de France semble vouloir digérer la blessure d’Antoine Dupont, avec ce dernier match dans la poule A face à l’Italie qui va arriver très vite. Impossible d’espérer récupérer la star française pour cette rencontre et le staff de Fabien Galthié fait confiance aux autres joueurs pour pouvoir aller de l’avant.

Ce samedi, la FFR a fait une grande annonce pour Antoine Dupont, qui s’est fait opérer après sa fracture maxillo-zygomatique. Le demi de mêlée reste en effet avec le groupe du XV de France, qu’il devrait retrouver dans seulement quelques jours pour reprendre un entrainement léger. Il pourrait ainsi être de retour pour un éventuel quart de finale, mais d’ici là les Bleus devront se débrouiller sans lui.

« Nous avons des demis de mêlée brillants et des leaders brillants qui vont redouble d'efforts pour le remplacer »

Shaun Edwards est persuadé que Fabien Galthié a les joueurs pour « Antoine est une figure emblématique, cela ne fait aucun doute. Sa forme est solide et tout le monde connaît ses capacités, mais nous avons des demis de mêlée brillants et des leaders brillants qui vont redouble d'efforts pour le remplacer » a expliqué le coach de la défense du XV de France, dans les colonnes du Daily Mail .

Couilloud, Ollivon et Fickou pour oublier Dupont ?