XV de France : L’étrange sortie du gouvernement Macron sur le retour de Dupont

Axel Cornic

Invité d’une émission sur France 3 ce dimanche, Amélie Oudéa-Castéra s’est exprimée au sujet de l’état de santé d’Antoine Dupont ainsi que sur son éventuel retour en quart de finale. Si la ministre des Sports souhaite comme tous les Français revoir le capitaine tricolore dans cette Coupe du monde de rugby, elle laisse également entendre qu’il ne faut pas forcer les choses.

Depuis la 44e minute de la rencontre contre la Namibie, la France du rugby ne pense qu’à une chose : le retour d’Antoine Dupont. Victime d’un choc violent au visage, le capitaine du XV de France s’est fait opérer et devrait retrouver le reste du groupe dans les prochains jours, entamant donc une course contre la montre pour disputer un éventuel quart de finale le 14 ou 15 octobre prochain.

« Il semble que la fracture soit plutôt au niveau de la pommette qu’au niveau de la mâchoire, ce qui est plutôt une bonne nouvelle »

Sur le plateau de Dimanche en politique , Amélie Oudéa-Castéra s’est exprimée au sujet de l’état de santé de Dupont. « On est tous évidemment préoccupés par son état de santé. Je sais que l’opération s’est bien passée » a expliqué la ministre des Sports. « Il semble que la fracture soit plutôt au niveau de la pommette qu’au niveau de la mâchoire, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Le chirurgien qui l’a opéré a pu poser une plaque, on va voir maintenant avec la réduction de l’hématome (…) pour que le diagnostique soit posé par l’équipe médicale ».

« On espère son retour à un stade de la compétition, tout en se disant qu’on a une très belle équipe et qu’il y a une belle profondeur de banc »