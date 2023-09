Coupe du monde de rugby : Le crack du XV de France se fait engueuler en plein match

Thibault Morlain

A l'occasion du spectacle du XV de France face à la Namibie (96-0), Louis Bielle-Barrey a su se faire remarquer. Le nouveau crack du rugby français a réussi à marquer deux essais durant la rencontre. L'ailier de l'Union Bordeaux Bègles a notamment fait vibrer le Vélodrome suite à une accélération dont il a le secret. Un essai splendide qui a toutefois valu à Bielle-Barrey quelques remontrances, sur le ton de l'humour, par la suite.

Face à la Namibie, le XV de France a déroulé, inscrivant 14 essais pour s'imposer sur un score incroyable de 96 à 0. Titulaire lors de cette rencontre, Louis Bielle-Barrey, le crack du XV de France, a participé au spectacle en inscrivant deux essais. Une de ses réalisations a d'ailleurs marqué les esprits. On joue la 64ème minute quand Bielle-Barrey prend la balle dans ses 22 mètres et fait ensuite parler sa vitesse pour traverser tout le terrain et inscrire de nouveaux points pour le XV de France.

« Il me dit que j'aurais pu marquer au milieu des poteaux »

Se confiant pour TF1 , Louis Bielle-Barrey est revenu sur ce magnifique essai en solitaire face à la Namibie. L'ailier du XV de France rapporte alors une amusante anecdote à propos de la réaction de Melvyn Jaminet : « Est-ce que je me rends compte que tout le stade scande mon nom et chante ? Ah non. Franchement, au moment où j'aplati, je me fais engueuler gentiment par Melvyn Jaminet qui me dit que j'aurais pu marquer au milieu des poteaux car ça aurait été plus simple pour eux. Mais je n'avais juste plus de gaz. Mais non, je n'ai pas du tout réaliser sur le coup ».

« Je profite de chaque instant »