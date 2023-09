XV de France : Antoine Dupont prend un risque après sa blessure

Alexis Brunet

Pour se donner le plus de chances de revenir à temps pour les quarts de finale, Antoine Dupont a décidé de se faire opérer. Sa fracture maxillo-zygomatique a donc été réparée, mais sa présence pour le début des phases finales n'est pas assurée. Si le demi de mêlée est finalement disponible pour cette échéance, cela ne sera pas sans risque. En effet, une nouvelle fracture au même endroit aurait des conséquences encore plus graves selon le docteur François Morel.

Avant le début de la Coupe du monde, les observateurs étaient unanimes, la France faisait partie des favoris. Au même titre que l'Irlande ou bien l'Afrique du Sud, le XV de France avait une carte à jouer, d'autant plus que la compétition se déroulait à domicile. Mais malheureusement ce statut a pris un coup suite à la blessure de Romain Ntamack en match de préparation, et celle d'Antoine Dupont face à la Namibie.

Dupont sera-t-il présent en quart de finale ?

La blessure de Romain Ntamack l'a contraint à ne pas faire partie de l'aventure avec le XV de France. En revanche, Antoine Dupont a encore un espoir que sa Coupe du monde ne soit pas terminée. Touché au visage face à la Namibie, le demi de mêlée s'est rapidement fait opérer d'une fracture maxillo-zygomatique. Tout cela dans le but de pouvoir prétendre à un probable quart de finale. La FFR a même communiqué que le joueur du Stade Toulousain allait retrouver le groupe des Bleus dans les prochains jours. L'espoir renaît, mais il ne faut pas non plus se réjouir trop vite.

«Je resterai prudent…»