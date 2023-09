Coupe du monde de rugby : Tous les feux sont au vert pour Antoine Dupont !

Alexis Brunet

Depuis plusieurs jours, la France entière retient son souffle au sujet d'Antoine Dupont. Le Français est malheureusement sorti sur blessure face à la Namibie. Le demi de mêlée souffrait d'une fracture maxillo-zygomatique, et il a dû se faire opérer. Le joueur du Stade Toulousain a donc commencé une course contre la montre, afin d'être prêt pour un potentiel quart de finale. Rien ne dit clairement qu'il va y arriver, mais une étude prouve que cela est largement possible.

Face à la Namibie, le XV de France a déroulé. Les hommes de Fabien Galthié se sont imposés sur le score de 96 à 0, ce qui est l'un des plus gros succès de l'histoire de la Coupe du monde. Mais malheureusement un bémol est venu gâcher la fête au Vélodrome. À la 46ème minute, Antoine Dupont a dû quitter la pelouse, à la suite d'un contact au visage avec le capitaine adverse, Johan Deysel. Peu de temps après le verdict était tombé, le demi de mêlée souffrait d'une fracture maxillo-zygomatique.

Antoine Dupont a été opéré

À ce moment-là, l'espoir de pouvoir compter sur Antoine Dupont lors d'un probable quart de finale s'amenuisait. Il fallait donc aller vite, et prendre une décision. Samedi dans la journée, la fédération française de rugby publiait un communiqué informant qu'Antoine Dupont s'était fait opérer, et qu'il allait même retrouver le groupe du XV de France dans les jours à venir. Une très bonne nouvelle, et par la suite c'est le demi de mêlée lui-même qui a posté un message plein d'optimisme sur son compte Instagram.

Une étude prouve que Dupont pourra être là pour les quarts de finale