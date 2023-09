XV de France : Antoine Dupont reçoit un soutien inattendu

Alexis Brunet

Le principal sujet qui occupe les pensées de Fabien Galthié en ce moment est sûrement l'état de santé d'Antoine Dupont. En effet, le sélectionneur du XV de France ne sait toujours pas pour le moment, s'il pourra compter sur son capitaine pour le possible quart de finale. Un match qui opposera très probablement la France à l'Afrique du Sud. Beau joueur, l'ailier sud-africain, Cheslin Kolbe, a souhaité à Dupont un retour au plus vite.

Chaque jour à venir va être déterminant pour le XV de France. Le staff médical des Bleus va sans doute veiller chaque jour sur Antoine Dupont, et l'évolution de son état de santé. Le capitaine français s'est fait opérer d'une fracture maxillo-zygomatique, et il retrouvera le groupe dans les prochains jours. À partir de là, ce dernier mettra tout en place pour essayer d'être présent dès le début des phases finales.

Antoine Dupont est optimiste

Même s'il s'était montré très touché sur la pelouse du Vélodrome, après son contact au visage avec le capitaine de la Namibie, Johan Deysel, Antoine Dupont s'est vite repris. Opéré dans la foulée, le capitaine du XV de France a par la suite posté un message plein d'enthousiasme sur son compte Instagram. « Touché mais pas coulé. Show must go on. Hâte de retrouver le groupe. Merci pour vos messages ».

Cheslin Kolbe apporte son soutien à Dupont