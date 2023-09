XV de France : Il rassure tout le monde après la blessure d’Antoine Dupont !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le compte à rebours est désormais lancé pour Antoine Dupont, opéré à la suite de sa fracture maxillo-zygomatique face à la Namibie et dont le retour dans cette Coupe du monde reste incertain. Un énorme coup dur pour le XV de France, mais aux yeux de Bryan Habana, l’équipe dirigée par Fabien Galthié dispose des armes nécessaires pour aller au bout de la compétition sans son maître à jouer.

La France retient son souffle. Victime d’une fracture maxillo-zygomatique après un violent choc au visage contre la Namibie jeudi, Antoine Dupont a été opéré mais n’a pas pour autant tiré un trait sur la Coupe du monde. « Touché, mais pas coulé. Show must go on. Hâte de retrouver le groupe », a lâché la star du XV de France samedi sur Twitter . Si son absence face à l’Italie est d’ores et déjà actée, un retour en quart de finale reste une éventualité, malgré les doutes de certains experts. Les hommes de Fabien Galthié espèrent forcément récupérer leur maître à jouer le plus vite possible, mais si cela se révélait impossible, les chances des Bleus dans la compétition seraient encore élevées. Tel est l’avis de Bryan Habana.

« La France a toujours la possibilité de gagner la Coupe du monde 2023 »

Interrogé par Actu Rugby , Bryan Habana se veut optimiste pour le XV de France, même sans Antoine Dupont. « La France a toujours la possibilité de gagner la Coupe du monde 2023. C’est comme en 2019 les Springboks ont pris un coup sur la tête avec la défaite contre la Nouvelle-Zélande lors du premier match. Finalement, nous avons été champion du monde », estime l’ancien international sud-africain.

« Il y a plusieurs leaders avec Charles Ollivon, Grégory Alldritt, Cyril Baille, Gaël Fickou ou Thomas Ramos »