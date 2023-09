Coupe du monde de rugby : Dupont de retour avec le XV de France ? C'est possible

Alexis Brunet

Le XV de France est engagé dans une course contre la montre. En effet, le temps presse pour espérer un potentiel retour d'Antoine Dupont pour les phases finales de la Coupe du monde. Le demi de mêlée s'est déjà fait opérer, mais rien ne garantit totalement le fait qu'il sera rétabli. Mais selon Marc Madiot, patron de la FDJ, c'est très probable de revoir le joueur du Stade Toulousain pour le quart ou la demi-finale.

Face à la Namibie, le XV de France s'est offert une démonstration, puisqu'il s'est imposé 96 à 0. Une victoire prestigieuse, mais qui a été gâchée par la blessure d'Antoine Dupont. Le demi de mêlée s'est fait une fracture maxillo-zygomatique, suite à un contact avec le capitaine adverse, Johan Deysel. Le joueur du Stade Toulousain a dû quitter ses coéquipiers à la 46ème minute de jeu.

Dupont s'est fait opérer

Le XV de France a une sacrée carte à jouer dans cette Coupe du monde, et Antoine Dupont le sait. Dans ce sens, ce dernier a décidé de se faire opérer, afin d'essayer d'être de retour au plus vite. L'opération s'est bien passée comme l'a confirmé la FFR à travers un communiqué, et le joueur devrait même retrouver le groupe des Bleus dans les prochains jours. Reste à voir s'il sera suffisamment remis pour le début des phases finales.

Marc Madiot ne se fait pas de soucis pour Dupont