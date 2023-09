XV de France : «On pourrait tous les virer», Boudjellal charge Galthié

Alexis Brunet

Face à la Namibie, le XV de France a signé une très large victoire, mais il a surtout perdu Antoine Dupont. Le demi de mêlée est sorti à la 46ème minute, à la suite d'un choc reçu à la tête, causé de manière involontaire par le capitaine adverse Johan Deysel. À ce sujet, Mourad Boudjellal n'a pas tenu à critiquer le Namibien, mais le staff des Bleus et Fabien Galthié, qui avaient décidé de faire jouer Dupont, car c'est ce que préconisaient les statistiques. Cela fait dire à l'ancien président du RCT qu'on pourrait virer tout le staff, et mettre un robot à la place, cela serait pareil.

Le moral n'était pas à la fête jeudi soir, après la très large victoire du XV de France sur la Namibie. Les Bleus avaient beau avoir livré une très belle prestation, ils avaient surtout perdu Antoine Dupont. Touché au visage, le demi de mêlée avait été contraint de laisser ses partenaires à la 46ème minute. Par la suite, ce dernier a passé des examens qui ont révélé une fracture maxillo-zygomatique. La présence du joueur du Stade Toulousain pour les phases finales de la Coupe du monde est donc menacée, mais rien n'est encore définitif.

Antoine Dupont a dû se faire opérer

Pour se donner le plus de chances de se remettre à temps, Antoine Dupont a décidé de passer par la case opération. C'est la fédération française de rugby qui a dévoilé cette information, précisant que le joueur allait retrouver le groupe du XV de France dans les prochains jours. Si les Bleus se qualifient pour les quarts de finale, la rencontre aura lieu le 14 ou 15 octobre, ce qui laisse une vingtaine de jours au demi de mêlée pour se remettre sur pied.

Boudjellal en a marre des statistiques