XV de France : Après sa blessure, Antoine Dupont sort du silence

Alexis Brunet

Depuis plusieurs jours, toute la France retient son souffle au sujet d'Antoine Dupont. Le demi de mêlée est sorti blessé face à la Namibie, et les premiers examens n'étaient pas rassurants. Finalement la fédération française de rugby a annoncé que le joueur du Stade Toulousain s'était opéré, et qu'il serait de retour dans les prochains jours. L'ancien du Castres olympique a d'ailleurs posté un message plein d'espoir sur Instagram.

Contre la Namibie, le XV de France a offert un très beau spectacle à son public. Les coéquipiers de Charles Ollivon se sont imposés 96 à 0, avec un jeu très plaisant à la clé. Ces derniers se sont surtout rassurés, après la victoire en demi-teinte face à l'Uruguay. Mais un évènement est venu ternir le bilan de cette soirée, la blessure au visage d'Antoine Dupont, capitaine des Bleus.

La FFR a donné des nouvelles rassurantes de Dupont

Jeudi soir, le XV de France n'était pas très optimiste pour Antoine Dupont. Ce dernier souffrait d'une fracture maxillo-zygomatique. Une blessure qui pouvait nécessiter plusieurs semaines de convalescence. Mais ce samedi, la fédération française de rugby a finalement donné de bonnes nouvelles du demi de mêlée, à travers un communiqué. « Suite à sa blessure contractée lors du match France-Namibie, Antoine Dupont a été opéré le 22 septembre aux alentours de 23h au CHU Purpan de Toulouse. D’ici quelques jours, il va ainsi pouvoir revenir au sein de l’équipe de France dans un processus de reprise sportive progressive et sous contrôle médical. »

EXCLU - XV de France : Dupont «fait partie des meilleurs, mais...» https://t.co/Wuvo46HCpf pic.twitter.com/h6QHRTQzHV — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Antoine Dupont prend la parole sur Instagram