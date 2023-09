Insulté après le match contre le XV de France, il reçoit un soutien

Alexis Brunet

Le XV de France s'est imposé jeudi soir face à la Namibie au stade Vélodrome, et ce, sur le score de 96-0. Un large succès qui est un peu gâché par la blessure d'Antoine Dupont, causée involontairement par Johan Deysel. Depuis cet accident, le capitaine namibien a été copieusement insulté sur les réseaux sociaux, et son sélectionneur a tenu à le défendre.

Juste avant le début de la Coupe du monde, le XV de France avait reçu une très mauvaise nouvelle. Face à l'Écosse, lors d'un match de préparation le 12 août dernier, Romain Ntamack s'était blessé au genou. Une blessure qui a malheureusement privé le Toulousain de la compétition. Un peu plus d'un mois plus tard, la France tremble de nouveau, et cette fois-ci c'est au sujet d'Antoine Dupont.

Dupont est incertain pour les phases finales

Jeudi soir face à la Namibie, c'était le retour de l'équipe premium. Fabien Galthié alignait donc Antoine Dupont au poste de demi de mêlée. Mais à la 46ème minute, le Français a dû quitter la pelouse, à la suite d’un contact avec le capitaine adverse, Johan Deysel. Depuis, le verdict est tombé, et le joueur du Stade Toulousain souffre d'une fracture maxillo-zygomatique. Toutefois, il est encore trop tôt pour donner le verdict final concernant la présence ou non de Dupont pour les phases finales. En tout cas, il est sûr qu'il manquera au minimum la dernière rencontre du groupe face à l'Italie.

Allister Coetzee soutient Johan Deysel