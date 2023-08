XV de France : Après l’arrêt de sa carrière, il annonce son retour

Axel Cornic

Véritable cadre du XV de France et du Racing 92, Virimi Vakatawa a été contraint de mettre un terme à sa carrière en septembre 2022, à la surprise générale. Mais voilà qu’à quelques semaines de la Coupe du monde, il pourrait faire son retour sur la scène international avec un match des Barbarians Britanniques face aux Samoa, le 18 aout prochain à Brive.

Avec Gaël Fickou, il semblait former une paire de centres inamovible, avec le XV de France comme en club. Mais à cause d’un problème cardiaque, Virimi Vakatawa a été contraint d’annoncer sa retraite en 2022, ce qui a ouvert la porte à un retour au premier plan de Jonathan Danty.

« Toutes les personnes que je croisais me disaient : tu vas rejouer, ne t'inquiète pas »

Dans un long entretien accordé à L’Equipe , Vakatawa est revenu sur cet arrêt surprenant. « Il y a un an, ç'avait été très dur de faire cette annonce parce qu'au fond de moi je n'étais pas du tout inquiet (..) Derrière, j'ai dit que c'était fini, mais, au fond de moi, je savais que le rugby, pour moi, ça n'était pas fini » a expliqué l’international français. « Puis je suis rentré aux Fidji (d'où il est originaire) et le fait de revoir ma famille m'a motivé encore plus. Cela m'a donné de la force. Toutes les personnes que je croisais me disaient : tu vas rejouer, ne t'inquiète pas. Tout le monde est convaincu de ça. Et je le sais aussi ».

« Je préfère encore jouer et montrer mon talent sur le terrain avant de passer à autre chose »