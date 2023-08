Pari raté pour le XV de France, Galthié sort l'artillerie lourde

Axel Cornic

La préparation pour la Coupe du monde a débuté de la pire des manières, puisque le XV de France a concédé la défaite face à l’Ecosse (25-21), avec notamment une deuxième mi-temps assez inquiétante. Beaucoup de novices avaient été alignés par Fabien Galthié, qui semble désormais vouloir prendre sa revanche pour le second match de préparation contre le XV du Chardon samedi 12 aout, du côté de Saint-Etienne.

Ce n’est pas une catastrophe, mais la défaite face à l’Ecosse n’est pas la meilleure des façons de débuter une préparation à sa propre Coupe du monde. Avec une équipe extrêmement jeune, composée de plusieurs nouveaux visages, le XV de France a réalisé une excellente première période en Ecosse... avant de s’écrouler en deuxième, encaissant un 22-0 synonyme de défaite finale. Forcément, ça grinçait un peu des dents dans les vestiaires, même si certains ont crevé l’écran comme Louis Bielle-Biarrey et Emilien Gailleton.

« Des joueurs premium qui vont revenir samedi, on aura sûrement une grosse ossature de notre équipe qui joue habituellement »

Invité de RMC Sport ce dimanche, Laurent Labit s'est déjà projeté sur le prochain match avec une revanche programmée face à l’Ecosse samedi, où l’on devrait voir certains cadres revenir. « On a une réunion avec le staff pour débriefer cette défaite et préparer le match qui arrive. Effectivement, il y a des joueurs pour lesquels on a des satisfactions, des joueurs premium qui vont revenir samedi, on aura sûrement une grosse ossature de notre équipe qui joue habituellement » a expliqué l’adjoint de Fabien Galthié en charge de l’attaque.

Encore trois matchs de préparation avant la Coupe du monde