Coupe du monde de rugby : Il annonce du lourd pour le XV de France

Le XV de France jouera son dernier match face à l'Italie le 6 octobre prochain et ce match, s'il est gagné, donnera aux Français leur ticket pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Avant de remporter la Coupe du monde ? Pour Eduardo Gori, ancien demi de mêlée de l'Italie, c'est possible.

Les Italiens ont remporté leurs deux premiers matchs dans cette Coupe du monde, face à la Namibie et l'Uruguay. La Squadra Azzura va en revanche devoir sortir le grand jeu face à la Nouvelle-Zélande ce vendredi. Si l'Italie gagne cette rencontre, elle sera qualifiée, et les All Blacks éliminés. En attendant le match face au XV de France, le 6 octobre prochain.

«J'estime que la France va gagner»

Interrogé par le média Midi Olympique avant le match de l'Italie face à la Nouvelle-Zélande ce vendredi, Eduardo Gori, l'ancien meneur de jeu de la Squadra Azzura, estime que le match de son pays face au XV de France le 6 octobre prochain devrait offrir un beau duel, où la France sortira gagnante : « Ça va être dur. J'estime que la France va gagner, mais au terme d'un match serré et difficile. »

«Pour l'instant, c'est celle qui m'a le plus impressionné»