Un exploit retentissant se prépare, le XV de France va adorer

Vendredi, l'Italie défiera la Nouvelle-Zélande afin de réaliser un exploit monumental qui semble à la portée des Transalpins compte tenu de la situation des All-Blacks. D'ailleurs, si les Italiens ne perdent pas, non seulement ils se rapprocheraient des quarts de finale, mais surtout ils enverraient directement le XV de France au tour suivant avant même le dernier match.

Facile vainqueur de la Namibie (52-8) et de l'Uruguay (38-17), l'Italie s'apprête à passer un cap un terme d'adversité puisque c'est la Nouvelle-Zélande qui va se présenter face aux Italiens. Pour cette occasion, Kieran Crowley aligne son équipe type et a annoncé la couleur. « Contrairement aux matchs précédents, l'accent sera mis sur notre performance. La précision et la discipline seront des éléments clés. Nous aborderons ce match avec courage, en continuant de consolider notre identité », confiait le sélectionneur italien en conférence de presse. Et du côté des All-Blacks, on n'est pas rassuré.

Coupe du monde de rugby : Le XV de France prépare une surprise pour Antoine Dupont https://t.co/an9NWfteNH pic.twitter.com/dTwUXHiN77 — le10sport (@le10sport) September 27, 2023

Les All-Blacks craignent l'Italie

« La vérité, c’est qu’on se concentre sur ce qui nous attend. L’Italie est une très bonne équipe. Si on commence à se projeter ou à se soucier des autres équipes, on va perdre. On ne peut pas se le permettre, on tomberait dans le piège », a lancé Scott McLeod, l’entraîneur de la défense néo-zélandaise, devant les médias. Il faut dire que les All-Blacks ne sont pas dans la forme de leur vie comme en témoigne la défaite contre le XV de France en ouverture de la Coupe du monde (27-13).

Un exploit de l'Italie enverrait la France en quarts