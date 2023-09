Coupe du monde de rugby : L’Italie déteste la France, l’incroyable aveu

Jean de Teyssière

Le match entre le XV de France et l'Italie le 6 octobre prochain devrait donner le verdict de la dernière sélection qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde dans le groupe A. À moins que l'Italie se facilite le travail et fasse l'exploit de battre les All Blacks ce samedi. Au contraire du football, la rivalité entre l'Italie et la France n'existe pas, même si Eduardo Gori, l'ancien demi de mêlée de la Squadra Azzura, explique pourquoi les Italiens détestent les Français.

Le XV de France assistera à la rencontre entre l'Italie et les All Blacks ce vendredi dans le fauteuil de leader, qui pourrait évoluer si l'Italie réussi l'exploit de gagner face à la Nouvelle-Zélande. Seules deux équipes se qualifieront pour les quarts de finale de la Coupe du monde et l'Italie entend bien jouer les trouble-fêtes.

«Nous avons l'impression que vous faites les beaux, vous êtes hautains»

Eduardo Gori, l'ancien demi de mêlée italien, explique, dans le Midi Olympique , qu'il n'existe pas de rivalité entre l'Italie et le XV de France : « E st-ce qu'il y a une rivalité entre l'Italie et la France en rugby ? Non, dans le rugby ce n'est pas le cas. En fait, je pense que les Italiens détestent les Français en général (il éclate de rire). C'est bizarre ! Depuis que je suis en France, je me rends compte qu'il y a une vision complètement différente. Nous - parce que je suis italien - avons l'impression que vous faites les beaux, vous êtes hautains et n'êtes pas en compétition avec l'Italie. »

Fabien Barthez se met au rugby, le XV de France valide ! https://t.co/wG8RF1FPvf pic.twitter.com/epiexjZt32 — le10sport (@le10sport) September 27, 2023

«L'Italien déteste le Français»