XV de France : Antoine Dupont reçoit un message... de l'Assemblée Nationale !

Alexis Brunet

Face à la Namibie, le XV de France a signé l'une de ses plus grandes victoires, mais il a surtout perdu Antoine Dupont. Le capitaine des Bleus est sorti à la 46ème minute de jeu, victime d'une fracture maxillo-zygomatique. Depuis, le demi de mêlée s'est fait opérer, et il espère être de retour pour le début des phases finales. Un souhait partagé par la présidente de l'Assemblée Nationale, Yaël Braun-Pivet.

Pour l'instant, au niveau sportif, la Coupe du monde du XV de France est une réussite. Les hommes de Fabien Galthié réalisent un sans-faute, puisqu'ils se sont imposés contre la Nouvelle-Zélande, l'Uruguay et la Namibie. Les partenaires de Charles Ollivon doivent encore affronter l'Italie, avant de pouvoir penser au début des phases finales.

Antoine Dupont sera-t-il remis à temps ?

Le XV de France est donc très bien parti pour se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du monde de rugby. Il est probable qu'à cette occasion les hommes de Fabien Galthié défient l'Afrique du Sud. Pour cette rencontre, un doute subsiste sur la présence ou non d'Antoine Dupont. Le demi de mêlée s'est fait opérer d'une fracture maxillo-zygomatique. Le capitaine des Bleus fait tout pour revenir à temps, mais rien n'est encore sûr pour le moment.

Dupont soutenu à l'Assemblée Nationale