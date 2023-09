XV de France : Nouveau coup dur pour Galthié après Dupont ?

Amadou Diawara

Victime d'une fracture maxillo-zygomatique, Antoine Dupont pourrait ne plus rejouer lors de cette Coupe du Monde. Pour ne pas arranger les affaires de Fabien Galthié, Charles Ollivon a eu un pépin physique lors du dernier entrainement du XV de France. En effet, le nouveau capitaine français n'aurait pas pu aller au bout de la séance de ce lundi.

La France retient son souffle. Touché face à la Namibie (96-0), Antoine Dupont est victime d'une fracture maxillo-zygomatique. Et malheureusement pour le XV de France, son capitaine pourrait ne pas rejouer d'ici la fin de la Coupe du Monde. Malgré tout, l'optimisme reste de mise. D'ailleurs, le docteur Eric Solyom, spécialiste de la chirurgie maxillo-faciale à Paris et Toulouse, s'est montré rassurant concernant le possible retour d'Antoine Dupont.

Alerte pour Charles Ollivon

« Globalement, une fracture du malaire se consolide au cours des trois premières semaines. Est-ce qu'une reprise sur le terrain est possible ? Oui je le pense, même si c'est à discuter véritablement avec le joueur. Est-ce qu'il y a un risque dans le jeu ? S'il prend un choc important, il y a un risque plus important de déplacement de l'os zygomatique, du malaire. Est-ce que ça peut être grave ? C'est comme tout, sa première fracture sans être opérée aurait pu être grave, et a priori elle ne l'a pas été. Puisque la question est de savoir s'il peut rejouer, tout est une question de circonstances. Je pense qu'il pourra rejouer. Il y a une augmentation d'un facteur de risque, mais avec un équipement adapté, ça peut le faire » , a confié Eric Solyom, spécialiste de la chirurgie maxillo-faciale à Paris et Toulouse, lors d'un entretien accordé à RMC Sport.

Charles Ollivon n'a pas terminé l'entrainement de lundi