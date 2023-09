Le XV de France a reçu des bons tuyaux pour la Coupe du Monde !

Jean de Teyssière

Le XV de France est porté par tout un pays pour soulever le trophée de la Coupe du monde le 28 octobre prochain. D'ici là, le parcours sera semé d'embuches puisque les hommes de Fabien Galthié pourraient être confrontés à l'Afrique du Sud. Mais le XV de France peut en tout cas compter sur des soutiens de poids puisque de nombreux champions du monde de football sont venus les encourager dans cette quête du graal.

Ce lundi, Fabien Barthez était présent à l'entraînement du XV de France à Aix-en-Provence. L'ancien gardien de l'équipe de France est connu pour son amour du ballon ovale, lui qui a pratiqué ce sport durant son enfance. Le champion du monde en 1998 aurait également longuement parlé à Fabien Galthié. On ne saura pas ce qu'ils se sont dit, mais la présence de Barthez s'ajoute à la longue liste des autres champions du monde français qui sont venus soutenir publiquement le XV de France.

Zidane rencontre Dupont

La rencontre la plus marquante est sans doute cette entre Antoine Dupont et Zinédine Zidane. Les deux hommes ont été réunis par le biais d'une campagne publicitaire et ont longuement discuté ensemble. Le numéro 9 rencontre le numéro 10 avec comme point commun l'envie ultime de se servir de l'engouement d'être le pays hôte pour remporter la première Coupe du monde de l'histoire. Zinédine Zidane avait d'ailleurs eu des mots magnifiques pour Antoine Dupont, qui n'en revenait pas d'entendre de telles choses de la part de la légende du football : « Moi particulièrement, ce qui se dégage d’Antoine, c’est sa tranquillité. Il fait vraiment les choses avec beaucoup d’assurance et ça se sent. Il rassure un petit peu tout le monde quand il a le ballon. On ne va pas parler de ses passes, de ses trucs, c’est magnifique. Il met beaucoup de sérénité. Dans une équipe, on a toujours besoin d’un leader de terrain, ce qu’il est. Quand on les prend individuellement, ils ont tous quelque chose de particulier et lui c’est meneur, c’est celui qui donne le tempo. Je me vois un petit peu en lui, ce côté en dehors du terrain tranquille. Je suis un peu timide, un peu réservé et sur le terrain, je donne ce qu’il faut. »

Kylian Mbappé 🙌 Le XV de France#RWC2023 I #FRAvNZL pic.twitter.com/0x2PolgzhH — Rugby World Cup FR 🇫🇷 (@RugbyWorldCupFR) September 8, 2023

Deschamps échange avec Galthié avant le Mondial

Depuis la nomination de Fabien Galthié à la tête du XV de France, sa sélection s'est quelque peu rapprochée de celle de Didier Deschamps. Le sélectionneur est d'ailleurs lui aussi fan de rugby, la région basque, celle de sa naissance et de son enfance, aidant à pratiquer ce sport. La rencontre entre Didier Deschamps et le XV de France qui a eu lieu cet été avait inspiré les joueurs de Galthié qui semblaient être ravis d'avoir le soutien de Deschamps, comme Brice Dulin l'avait avoué : « Il nous a précisé qu'une grande aventure en Coupe du monde partait de nous, que la cohésion dans le groupe et que les rapports entre les joueurs et le staff étaient importants, et qu'il fallait qu'on profite dès maintenant de ces moments parce que ça passe très vite. C'est à partir de ces périodes d'entraînements et de temps libre actuels qu'on crée les choses pour la suite. »

Mbappé, Giroud, Griezmann... Les Bleus en soutien face aux All Blacks

Après avoir réalisé un message d'encouragement pour le XV de France, les joueurs de l'équipe de France championne du monde en 2018 ont ensuite marqué le coup en assistant au premier match des Bleus dans cette Coupe du monde face aux All Blacks (27-13) le 8 septembre dernier, dans les tribunes du Stade de France. On peut notamment y voir Antoine Griezmann être ivre de joie lors d'un essai français. Les joueurs étaient ensuite descendus dans les vestiaires du XV de France après le match pour venir les féliciter et échanger quelques mots avec eux.

Henry soutient le XV de France